Hugo Boss chiude lo stabilimento a Scandicci | 22 licenziamenti

nuvolaarii : @ciceeeeeee__ tutti pazzi per boss(non hugo) - mffashion_com : Hugo Boss lascia Scandicci e licenzia 22 lavoratori - telodogratis : Hugo Boss chiude lo stabilimento italiano: scattano i licenziamenti - AnsaToscana : Hugo Boss chiude sito Scandicci, 22 licenziamenti. Sindacati proclamato sciopero e presidio a cancelli #ANSA - corrierefirenze : Hugo Boss chiude lo stabilimento di #Scandicci e licenzia 22 lavoratori -

Licenziamento collettivo, per 21 lavoratori più un contratto a termine in scadenza, e dismissione del sito di Scandicci (Firenze) da parte della griffe. E' quanto dalla stessa azienda a Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. I sindacati ritengono questa scelta "illogica e irricevibile" e hanno proclamato lo stato di agitazione e uno ...L'azienda ha annunciato la dismissione del sito di Scandicci, in provincia di Firenze, e l'avvio della procedura di licenziamento per 22 dipendenti. I sindacati: 'Una scelta illogica e ...Licenziamento collettivo per 22 lavoratori (compreso un contratto a termine in scadenza) e dismissione del sito di Scandicci (Firenze): è quanto ha comunicato Hugo Boss a Filctem Cgil, Femca Cisl e Ui ...La notizia della chiusura dello stabilimento fiorentino è stata resa nota oggi dai sindacati di categoria, che hanno proclamato uno sciopero con ...