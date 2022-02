Gualtieri inaugura Largo Ruberti | sua figura straordinaria

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – “Antonioè stata unafondamentale per questa città, per questo Paese e per l’Europa. È stato uno straordinario scienziato e rettore, e il primo ministro dell’Università e della Ricerca. E come Commissario europeo è stato tra i promotori della nascita di politiche comuni europee per la ricerca. Una personalitàche era doveroso onorare”. Il sindaco di Roma Robertoè intervenuto così a margine dell’zione di ‘Antonio’, davanti all’ingresso della sede distaccata del ministero dell’Università e della Ricerca, in zona Trastevere. All’zione erano presenti anche la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la ...