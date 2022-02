Giorgia Meloni dice che non vaccinerà sua figlia con un “farmaco sperimentale” (Di martedì 8 febbraio 2022) Giorgia Meloni dice di non aver intenzione di vaccinare sua figlia di 5 anni perché “il vaccino non è una religione ma una medicina, quindi valuto il rapporto rischi-beneficio”. Lo aveva affermato già più volte in passato, lo ha ribadito l’ennesima volta intervistata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini: nonostante l’utilizzo del preparato sia stato autorizzato e ritenuto sicuro da tutti gli enti regolatori nazionali e sovranazionali, la leader di Fratelli d’Italia lo definisce “Un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023” e aggiunge: “Le possibilità che un ragazzo muoia di covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine”. Una nota dell’Istituto superiore di sanità risalente allo scorso 10 dicembre afferma che “anche se in misura minore rispetto all’adulto, anche nell’ età ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022)di non aver intenzione di vaccinare suadi 5 anni perché “il vaccino non è una religione ma una medicina, quindi valuto il rapporto rischi-beneficio”. Lo aveva affermato già più volte in passato, lo ha ribadito l’ennesima volta intervistata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini: nonostante l’utilizzo del preparato sia stato autorizzato e ritenuto sicuro da tutti gli enti regolatori nazionali e sovranazionali, la leader di Fratelli d’Italia lo definisce “Un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023” e aggiunge: “Le possibilità che un ragazzo muoia di covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine”. Una nota dell’Istituto superiore di sanità risalente allo scorso 10mbre afferma che “anche se in misura minore rispetto all’adulto, anche nell’ età ...

