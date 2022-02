Gasp in ansia per l’infortunio di Zapata | l’attaccante rischia un lungo stop

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 febbraio 2022) Zingonia. Più che la delusione per la sconfitta interna contro il Cagliari, sono ore diper Gian Pieroerini e l’Atalanta in attesa di capire l’entità deldi Duvan. Il colombiano, tornato disponibile dopo unodi quasi 50 giorni, è entrato al 58? minuto della sfida di domenica (6 febbraio) ed è stato decisivo nel gol del provvisorio uno a uno di Palomino. Ma dopo 14 minuti dal suo ingresso in campo ha dovuto uscire, per un altro problema alla stessa gamba sinistra., che mentre lasciava il terreno di gioco si toccava la coscia in seguito a una scivolata, lunedì è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali. Martedì (8 febbraio) ci saranno altri accertamenti medici per stabilire l’entità del. In casa nerazzurra ...