Covid, Speranza: decrescita dei contagi (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – “Siamo ancora in una fase di lotta contro il Covid, anche se nelle ultime settimane finalmente vediamo qualche segnale incoraggiante: negli ultimi 7 giorni, in particolare, abbiamo avuto una decrescita dei contagi di circa il 30%, un dato assolutamente inedito rispetto alle 9 settimane precedenti in cui c’era stata una crescita molto marcata del numero dei casi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo via Zoom all’Agorà PD Badilicata.“Questa fase nuova che si sta aprendo è stata resa possibile da una campagna di vaccinazione straordinaria, siamo oltre il 91% delle persone sopra i 12 anni che ha avuto una prima dose, e questo ci sta mettendo nelle condizioni di gestire in modo molto diverso rispetto al passato la stagione del Covid – ha aggiunto ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – “Siamo ancora in una fase di lotta contro il, anche se nelle ultime settimane finalmente vediamo qualche segnale incoraggiante: negli ultimi 7 giorni, in particolare, abbiamo avuto unadeidi circa il 30%, un dato assolutamente inedito rispetto alle 9 settimane precedenti in cui c’era stata una crescita molto marcata del numero dei casi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo via Zoom all’Agorà PD Badilicata.“Questa fase nuova che si sta aprendo è stata resa possibile da una campagna di vaccinazione straordinaria, siamo oltre il 91% delle persone sopra i 12 anni che ha avuto una prima dose, e questo ci sta mettendo nelle condizioni di gestire in modo molto diverso rispetto al passato la stagione del– ha aggiunto ...

