Covid, fra novembre e gennaio 35mila decessi in meno dello scorso anno: il confronto (Di martedì 8 febbraio 2022) Con la campagna di vaccinazione il numero delle vittime è diminuito rispetto all'ondata di contagi di 12 mesi fa: novembre 2021 sono stati 15mila in meno rispetto allo stesso mese del 2020, stessa cifra fra dicembre 2021 e dicembre 2020. A gennaio 2022 se ne sono registrati 5mila in meno rispetto a gennaio 2021 Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 febbraio 2022) Con la campagna di vaccinazione il numero delle vittime è diminuito rispetto all'ondata di contagi di 12 mesi fa:2021 sono stati 15mila inrispetto allo stesso mese del 2020, stessa cifra fra dicembre 2021 e dicembre 2020. A2022 se ne sono registrati 5mila inrispetto a2021

Advertising

marco_sili : Non sanno quali saranno gli effetti del vaccino fra 10 anni ma sanno con certezza quali saranno quelli del Covid-19… - PLWilds : RT @Potemkin959: Dagospia comincia a capire a cosa serviva il covid A nascondere il fatto che siamo in mezzo a una crisi sistemica molto p… - AristarcoScann1 : RT @AnnaMariaPes1: Vaccini covid-19: proposta di un fondo di solidarietà fra Unione Europea ed Africa - Firma la petizione! - infoitinterno : Covid, fra novembre e gennaio 35mila decessi in meno dello scorso anno: il confronto - aranciaverde : RT @AnnaMariaPes1: Vaccini covid-19: proposta di un fondo di solidarietà fra Unione Europea ed Africa - Firma la petizione! -