Centrodestra | Giorgia Meloni | Mi candido a guidarlo

"Il Centrodestra peggio del centrosinistra? Benissimo non sta messo nessuno, ma io sono fiduciosa che una proposta di Centrodestra vinca le prossime elezioni politiche, per questo lavoro". Così Giorgia Meloni, ospite di lastampa.it. "Mi candido a guidarlo? Sì, ma questo dipende dagli italiani".

