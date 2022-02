Ceceno tornato in Spagna, fissato nuovo processo omicidio Ciatti (Di martedì 8 febbraio 2022) E' tornato in Spagna Rassoul Bissoultanov, il Ceceno accusato dalla giustizia italiana dell'omicidio di Niccolo' Ciatti, il 22enne di Scandicci (Firenze) pestato a morte l'11 agosto del 2017 mentre si ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) E'inRassoul Bissoultanov, ilaccusato dalla giustizia italiana dell'di Niccolo', il 22enne di Scandicci (Firenze) pestato a morte l'11 agosto del 2017 mentre si ...

