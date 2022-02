Caserta | si sottopone a bypass gastrico per dimagrire | finisce in coma a 28 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caserta sottopone

Quotidiano.net

Ma la situazione è precipitata fino al trasferimento d'urgenza presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di, dove è stata operata per la terza volta. A causare problemi, a quanto si ...... dopo il primo caso del manager disono solidi. Come ha fatto il rugbista a raggiungere l'... Prima di partire, seguendo le regole, sia un tampone che risulta negativo. Ad Amsterdam ...La donna, mamma di due figli, ha cominciato a stare male dopo l'operazione. Il marito ha presentato denuncia Caserta, 8 febbraio 2022 - In coma a 28 anni dopo un intervento di bypass gastrico. Protago ...Caserta. Serve sangue gruppo 0 negativo per Angela Iannotta, una ventottenne di Santa Maria Capua Vetere, ricoverata all’ospedale Sant’Anna ...