Brescia, clamoroso dietrofront di Diego Lopez: torna in panchina Inzaghi (Di martedì 8 febbraio 2022) Incredibile ciò che sta succedendo nel Brescia. Nelle ultime ore era stato esonerato da Massimo Cellino il tecnico Filippo Inzaghi e, al suo posto, si era puntato tutto sul ritorno di Diego Lopez. Adesso però, sembra che lo stesso Lopez abbia rinunciato a tornare sulla panchina delle rondinelle poiché non avrebbe sentito la fiducia dell’ambiente per quella che sarebbe stata la sua terza esperienza a Brescia. A sorpresa quindi, a sedere sulla panchina del Brescia adesso, dovrebbe essere…lo stesso Inzaghi, pronto dunque a riprendersi il suo posto. La società ha annunciato una conferenza stampa con il direttore sportivo Marroccu alle ore 16:30 per fare il punto della situazione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Incredibile ciò che sta succedendo nel. Nelle ultime ore era stato esonerato da Massimo Cellino il tecnico Filippoe, al suo posto, si era puntato tutto sul ritorno di. Adesso però, sembra che lo stessoabbia rinunciato are sulladelle rondinelle poiché non avrebbe sentito la fiducia dell’ambiente per quella che sarebbe stata la sua terza esperienza a. A sorpresa quindi, a sedere sulladeladesso, dovrebbe essere…lo stesso, pronto dunque a riprendersi il suo posto. La società ha annunciato una conferenza stampa con il direttore sportivo Marroccu alle ore 16:30 per fare il punto della situazione. SportFace.

