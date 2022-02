Blanco sold out, 170mila biglietti polverizzati per Blu Celeste Tour (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Tour di Blanco sold out: sono oltre 170mila i biglietti venduti dall’artista in poche ore. Oggi si è aperta la prevendita dei biglietti per le tappe previste in estate e oggi stesso, dopo poche ore, l’intero Tour ha fatto registrare il tutto esaurito. Già sold out anche le tappe annunciate prima del Festival di Sanremo, nei club. Con la vittoria alla kermesse canora, poi, Blanco ha comunicato spettacoli estivi in location molto più capienti registrando sold out immediati. Non sono più disponibili i biglietti per il Tour 2022 di Blanco, almeno non per le date annunciate al momento. Ce ne saranno altre? Tanti i fan rimasti a bocca asciutta che sui social ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Ildiout: sono oltrevenduti dall’artista in poche ore. Oggi si è aperta la prevendita deiper le tappe previste in estate e oggi stesso, dopo poche ore, l’interoha fatto registrare il tutto esaurito. Giàout anche le tappe annunciate prima del Festival di Sanremo, nei club. Con la vittoria alla kermesse canora, poi,ha comunicato spettacoli estivi in location molto più capienti registrandoout immediati. Non sono più disponibili iper il2022 di, almeno non per le date annunciate al momento. Ce ne saranno altre? Tanti i fan rimasti a bocca asciutta che sui social ...

Advertising

IlContiAndrea : Le nuove date del #BluCelesteTour sold out in 3 2 1… #Blanco #Sanremo2022 - Greeeeee_2097 : Quando tutti sono disperati per il sold out di Blanco, ma tu hai il biglietto di Mahmood il 13/05. A Torino. I gior… - Pluviophile_G : RT @demag0gica: che carino blanco che ringrazia per il tour sold out a cui non parteciperò - empathic__ : RT @neecxlxs: a 18 anni in 5 ore Blanco ha fatto sold out in tutta italia e io in 5 ore non ho nemmeno studiato per domani THE IMPACT #blu… - koookv19 : nemmeno il tempo di aprire e chiudere gli occhi che è tutto sold out, sparatemi #Blanco #blanchitobebe -