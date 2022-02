Benevento-Ascoli | domani scatta la prevendita per il primo infrasettimanale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– IlCalcio comunica , così come previsto dai Decreti Legge n°172 del 26.11.2021; n° 221 del 24.12.2021 e n° 229 del 30.12.2021, che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 50% della capienza, che a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 9 febbraio 2022, e fino alle ore 18:30 (inizio gara) di mercoledì 16 febbraio 2022, saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita, in programma il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 18:30. Prosegue l’iniziativa dedicata ai tifosi giallorossi residenti in provincia, anche per questa gara saranno messi a disposizione dei tagliandi con prezzo agevolato. I ticket d’ingresso saranno disponibili solo ed ...