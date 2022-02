(Di martedì 8 febbraio 2022)De: ora non è più un mistero. La showgirl argentina prossima alla conduzione de Le Iene ha rotto ilparlando della sua vita privata nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera confermando il suo riavvicinamento all’ex marito e padre di Santiago.conferma il riavvicinamento... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino e svela con chi vive oggi #belenrodriguez - benny_bove : RT @redazioneiene: Manca sempre meno alla prima puntata de #leiene: Belen Rodriguez e Teo Mammucari vi aspettano mercoledì 9 Febbraio alle… - zazoomblog : Belen Rodriguez: “De Martino? Ci vediamo ma ora penso a me. Troppe bastonate” - #Belen #Rodriguez: #Martino?… - zazoomblog : Belen Rodriguez conduce Le Iene con Teo Mammucari una rivoluzione o un passo indietro? - #Belen #Rodriguez… - Globe1078 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la cena a lume di candela -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Infatti,è stata scelta per condurre Le Iene da domani sera. Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook Clicca qui per entrare nel nostro gruppo Clicca qui per seguire Donna ...e Stefano De Martino sono tornati ad essere la coppia più chiacchierata del momento; sebbene infatti fino ad ora nessuno dei due si sia espresso direttamente sul loro riavvicinamento, ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ora non è più un mistero. La showgirl argentina prossima alla conduzione de Le Iene ha rotto il silenzio parlando della sua vita privata nel corso di una recente ...Si riaccende il gossip su Belen Rodriguez. La showgirl è stata avvistata a una festa molto vicina al suo ex marito Stefano De Martino.