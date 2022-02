Arval Consulting - Quattro punti per affrontare la crisi

(Di martedì 8 febbraio 2022) Bussolain un settore automotive in tumulto, come dice lo stesso noleggiatore nel comunicato stampa che rilancia la sua iniziativa "The journey goes on", proposta nel 2020, dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19, per permettere alle aziende di facilitare il ritorno dei collaboratori negli uffici, grazie a delle nuove soluzioni di mobilità flessibili e sicure. Ora arriva la seconda "puntata" che, con la divisione, propone alla sua platea di clienti, ovvero eminentemente le aziende, per lenire il rialzo dei prezzi, la carenza di semiconduttori e l'allungamento dei tempi di consegna dei nuovi veicoli, che vanno ad impattare i conti societari. "Dopo le difficoltà legate alla pandemia, il nostro settore è di nuovo alle prese con un contesto imprevedibile scosso da diverse sfide da. La ...

Inoltre, per supportare i clienti nei loro percorsi di transizione energetica è stato lanciatoMobility, nonchéMobility Hub per integrare diverse soluzioni di mobilità in un'...... ci siano anche delle concrete opportunità in termini di ottimizzazione dei costi e di accelerazione della transizione energetica', dice Shams - Dine El Mouden , International...Inoltre, per supportare i clienti nei loro percorsi di transizione energetica è stato lanciato Arval Mobility Consulting, nonché Arval Mobility Hub per integrare diverse soluzioni di mobilità in ...Arval expanded its global and UK leased fleets further in 2021 despite the pandemic, while also continuing to support fleets in their electrification journey.