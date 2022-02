Andrea Bocelli insieme a Lang lang e Lei Jia per le Olimpiadi (Di martedì 8 febbraio 2022) Il tenore italiano di fama mondiale Andrea Bocelli, il pianista cinese di fama internazionale lang lang e il celebre soprano cinese Lei Jia si sono uniti per interpretare la nuova canzone "Forever You and Me", un regalo musicale per i Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali di Pechino. Il brano è stato pubblicato in collaborazione con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022 e la Federazione dei Circoli Letterari e Artistici di Pechino ed è distribuito in tutto il mondo da Universal Music Group. Un regalo culturale presentato da illustri musicisti provenienti da Cina e Italia - Milano e Cortina d'Ampezzo ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali nel 2026 - 'Forever You and Me' è cantato in cinese e inglese da Andrea ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 febbraio 2022) Il tenore italiano di fama mondiale, il pianista cinese di fama internazionalee il celebre soprano cinese Lei Jia si sono uniti per interpretare la nuova canzone "Forever You and Me", un regalo musicale per i Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali di Pechino. Il brano è stato pubblicato in collaborazione con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022 e la Federazione dei Circoli Letterari e Artistici di Pechino ed è distribuito in tutto il mondo da Universal Music Group. Un regalo culturale presentato da illustri musicisti provenienti da Cina e Italia - Milano e Cortina d'Ampezzo ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali nel 2026 - 'Forever You and Me' è cantato in cinese e inglese da...

Advertising

heyitsashow : #NowPlaying 'Fall On Me' by Andrea Bocelli, Matteo Bocelli on @TIDAL - tenefrekitu : Andrea Bocelli, Elisa - Dancing - Live From Teatro Del Silenzio, Italy /... - Michael14108825 : @nathaliejacoby1 Andrea Bocelli sing - LatrellC : Andrea Bocelli - Gratia Plena - jenclark95624 : @nathaliejacoby1 Andrea Bocelli -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Bocelli Andrea Bocelli insieme a Lang lang e Lei Jia per le Olimpiadi Il tenore italiano di fama mondiale Andrea Bocelli, il pianista cinese di fama internazionale Lang Lang e il celebre soprano cinese Lei Jia si sono uniti per interpretare la nuova canzone 'Forever You and Me', un regalo musicale per i ...

Il rapporto dei Papi con la TV e la lunga corsa di Fazio per avere Bergoglio Il 24 settembre 2019, il conduttore di "Che tempo che fa", nella sua veste di "Cavaliere della luce", insieme ad altri tre personaggi noti al grande pubblico (il tenore Andrea Bocelli, il cantante ...

Andrea Bocelli insieme a Lang lang e Lei Jia per le Olimpiadi Affaritaliani.it Andrea Bocelli insieme a Lang lang e Lei Jia per le Olimpiadi Pechino, 7 feb. (askanews) – Il tenore italiano di fama mondiale Andrea Bocelli, il pianista cinese di fama internazionale Lang Lang e il celebre soprano cinese Lei Jia si sono uniti per interpretare ...

Le foto del cast di Makari 2 Doc 2, nel cast la figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti: la piccola Virginia interpreta Gaia Virginia Bocelli interpreta Gaia nella fiction Doc 2 - Nelle tue mani. L'attrice ha 10 anni ed è ...

Il tenore italiano di fama mondiale, il pianista cinese di fama internazionale Lang Lang e il celebre soprano cinese Lei Jia si sono uniti per interpretare la nuova canzone 'Forever You and Me', un regalo musicale per i ...Il 24 settembre 2019, il conduttore di "Che tempo che fa", nella sua veste di "Cavaliere della luce", insieme ad altri tre personaggi noti al grande pubblico (il tenore, il cantante ...Pechino, 7 feb. (askanews) – Il tenore italiano di fama mondiale Andrea Bocelli, il pianista cinese di fama internazionale Lang Lang e il celebre soprano cinese Lei Jia si sono uniti per interpretare ...Doc 2, nel cast la figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti: la piccola Virginia interpreta Gaia Virginia Bocelli interpreta Gaia nella fiction Doc 2 - Nelle tue mani. L'attrice ha 10 anni ed è ...