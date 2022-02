Allegri non convinto del tridente, ecco come cambia la Juventus (Di martedì 8 febbraio 2022) Allegri non sarebbe pienamente soddisfatto della prestazione del tridente, con Paulo Dybala stanchissimo contro il Verona È una Juventus differente quella che sta costruendo Massimiliano Allegri dopo il mercato di Gennaio. La partita contro il Verona ha mostrato più concretezza sotto porta, ma comunque un bisogno di trovare una quadratura nel modulo di gioco. Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 8 febbraio 2022)non sarebbe pienamente soddisfatto della prestazione del, con Paulo Dybala stanchissimo contro il Verona È unadifferente quella che sta costruendo Massimilianodopo il mercato di Gennaio. La partita contro il Verona ha mostrato più concretezza sotto porta, ma comunque un bisogno di trovare una quadratura nel modulo di gioco. Il L'articolo

