Viaggio all’interno della Dust Remove una piccola grande realtà locale (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Angelo?Scotillo La Dust Remove è un’azienda, con sede a Pontecagnano Faiano, nata nel 2010, ed è specializzata nella distribuzione di sistemi per la filtrazione e aspirazione inDustriale. Fondata da Giovanni Scotillo, Amministratore Unico, presente nel mondo della filtrazione da vent’anni, prima come Agente di vari marchi tra cui Ultrafilter, Cuno, Trox; successivamente Area Manager nella società Donaldson, si occupa, come spiega il suo fondatore di “Progettazione, forniture e servizi all’inDustrie italiane ed estere”. La Dust Remove (il cui nome come precisa Scotillo è stato scelto “in quanto il core business è incentrato sui sistemi di filtrazione inDustriali”) è unico distributore nazionale di prodotti Ultra.Air-Kronsbein Ultrafilter, nota casa ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Angelo?Scotillo Laè un’azienda, con sede a Pontecagnano Faiano, nata nel 2010, ed è specializzata nella distribuzione di sistemi per la filtrazione e aspirazione inriale. Fondata da Giovanni Scotillo, Amministratore Unico, presente nel mondofiltrazione da vent’anni, prima come Agente di vari marchi tra cui Ultrafilter, Cuno, Trox; successivamente Area Manager nella società Donaldson, si occupa, come spiega il suo fondatore di “Progettazione, forniture e servizi all’inrie italiane ed estere”. La(il cui nome come precisa Scotillo è stato scelto “in quanto il core business è incentrato sui sistemi di filtrazione inriali”) è unico distributore nazionale di prodotti Ultra.Air-Kronsbein Ultrafilter, nota casa ...

Advertising

Sotty_M : RT @69blackout: Andare sulla luna, non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all’interno di noi stessi. Anaïs Nin - QuantumWoofoo : RT @Aimahocculta: Il viaggio della 'barca di Ra' all'interno di un 'condotto' che gli fa spiccare il volo verso l'Abisso Cosmico' del 'Nu'.… - Aimahocculta : Il viaggio della 'barca di Ra' all'interno di un 'condotto' che gli fa spiccare il volo verso l'Abisso Cosmico' del… - calabraducia : RT @69blackout: Andare sulla luna, non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all’interno di noi stessi. Anaïs Nin - 69blackout : Andare sulla luna, non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all’interno di noi stessi. Anaïs Nin -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio all’interno Viaggio all'interno della Dust Remove una piccola grande realtà locale Cronache Salerno