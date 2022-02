VACCINI & GRAFENE – 3 (parte 2). Nanoparticelle Tossiche in Comirnaty e Inquietanti Test UE (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pubblichiamo oggi la seconda parte dell’inchiesta VACCINI & GRAFENE 3 (esistono infatti ulteriori due precedenti inchieste). Come spiegato ieri la lunghezza e complessità dell’inchiesta ci ha portati a suddividerla in 3 tronconi per renderla facilmente più accessibile. Nella prima parte si è spiegato che l’Unione Europea, attraverso il progetto Horizon 2020 sta promuovendo la GRAPHENE … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pubblichiamo oggi la secondadell’inchiesta3 (esistono infatti ulteriori due precedenti inchieste). Come spiegato ieri la lunghezza e complessità dell’inchiesta ci ha portati a suddividerla in 3 tronconi per renderla facilmente più accessibile. Nella primasi è spiegato che l’Unione Europea, attraverso il progetto Horizon 2020 sta promuovendo la GRAPHENE … proviene da Database Italia.

Advertising

chetempochefa : 'Il fatto che abbiamo una prima linea di difesa non deve essere frainteso.Non è un sostituto dei vaccini, anzi i va… - DarioNardella : È toccato anche a me cari amici. Purtroppo sono risultato positivo dopo un tampone fatto per partecipare ad un even… - FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - razorblack66 : RT @momasaniello: ??? VACCINI & GRAFENE - 3 (parte 2). Nanoparticelle Tossiche in Comirnaty e Inquietanti Test UE… - FilippiGeo : RT @giek2: @LVDA_Acid quindi qualora risultasse che la nocività dei vaccini resti acclarata può essere imputato di crimini contro l'umanità? -