Tiziano Ferro | la gioia ritrovata dopo la scomparsa | è un’emozione unica

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Qualche settimana faè stato colpito da un lutto. Ora, il cantante, ha mostrato una. Ecco cosa è successo. Tra gli artisti italiani di fame mondiale c’è sicuramente. Il cantante è stimato e amato non solo dall’Italia ma anche in altre zone del mondo. La sua carriera è subito partita forte e non si è mai arrestata. Fonte GettyImagesAnche la sua vita sentimentale viaggia a gonfie vele. Il cantante di Latina, infatti, vive in America con suo marito Victor Allen. Una relazione davvero forte e stabile e che ha visto convolare a nozze prima a Los Angeles e poi a Sabaudia. La dimostrazione del loro amore è tangibile anche grazie ai social. Infatti, il cantante ha un’attività molto intensa in cui posta diversi contenuti. Qualche ...

Advertising

evphoriakoo : @yrstunningeyes e di tiziano ferro - unitalianoverob : Gli amici di UIV certamente conoscono di più Laura Pausini, Tiziano Ferro e perfino Albano. A loro dico che, qui in… - imburningtay : Tiziano Ferro unico cantante che dal 2021 ha spostato direttamente tutto al 2023 perché lui sapeva - flamanc24 : RT @ferropausini: Tiziano Ferro ha adottato un cane che si chiama Gianni L’idolo di Tiziano è Jovanotti Jovanotti ha scritto la canzone di… - RadioSubasio : Tiziano Ferro adotta il cane Gianni -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro

Dopo Bau e Jake arriva Gianni.adotta un altro cane e con un video su Instagram gli dà il benvenuto. 'Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni. Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista 'eutanasia' di un brutto ...Già lo aveva fatto, a suo mododa Fazio, in maniera se possibile anche più pelosa, ma che in ogni puntata Amadeus e gli autori abbiano sentito il dovere di insegnarci la vita, come se ...Infatti, il cantante ha un’attività molto intensa in cui posta diversi contenuti. Qualche settimana fa, però, Tiziano Ferro è stato colpito da un pesantissimo lutto. Qualcosa che lo ha segnato in ...Un altro gesto di amore verso gli animali per Tiziano Ferro, che ha deciso di adottare un nuovo cane destinato all’eutanasia e finito in un brutto canile. Si chiama Gianni ed abbastanza grande, ora la ...