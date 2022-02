Si torna sul set di Don Matteo 13 dopo Sanremo 2022, Raoul Bova anticipa: “Una stagione per nulla drammatica” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da lunedì 7 febbraio, la troupe di Lux Vide torna a girare Don Matteo 13 a Spoleto. Gli attori riprendono a lavorare sul set dopo l’ospitata a Sanremo 2022, prima con Raoul Bova e Nino Frassica che hanno intrattenuto il pubblico vestendo i panni dei personaggi della fiction – Bova interpreta la new entry Don Massimo, Frassica è l’inossidabile Maresciallo Cecchini – poi con lo sketch divertentissimo di Maria Chiara Giannetta (co-conduttrice della serata cover) e la partecipazione di Maurizio Lastrico (rispettivamente nei ruoli della capitana Anna Olivieri ed il pm Marco Nardi). Le riprese di Don Matteo 13 proseguiranno ancora per qualche settimana, prima della messa in onda delle nuove puntate. In pubblico dovrà aspettare almeno il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da lunedì 7 febbraio, la troupe di Lux Videa girare Don13 a Spoleto. Gli attori riprendono a lavorare sul setl’ospitata a, prima cone Nino Frassica che hanno intrattenuto il pubblico vestendo i panni dei personaggi della fiction –interpreta la new entry Don Massimo, Frassica è l’inossidabile Maresciallo Cecchini – poi con lo sketch divertentissimo di Maria Chiara Giannetta (co-conduttrice della serata cover) e la partecipazione di Maurizio Lastrico (rispettivamente nei ruoli della capitana Anna Olivieri ed il pm Marco Nardi). Le riprese di Don13 proseguiranno ancora per qualche settimana, prima della messa in onda delle nuove puntate. In pubblico dovrà aspettare almeno il ...

Advertising

Coninews : Dom sulle orme del 'Cannibale'. ?????? Otto anni dopo l'ultima medaglia di Armin Zoeggeler, oggi dt della Nazionale,… - Tg3web : Nella Giornata contro le mutilazioni genitali femminili, 'una pratica che umilia la dignità della donna', Papa Fran… - RaiUno : Star amata in tutto il mondo, torna sul palco dell’Ariston @LauraPausini ? #Sanremo2022 - valntynecalvm : RT @believeinmusic_: quindi mi state dicendo che questa sera non abbiamo nessuna serata da commentare e si torna a passare mezz’ora sul cat… - sportface2016 : #Live #SpeedSkating Francesca #Lollobrigida ci riprova dopo l'argento! L'azzurra torna sul ghiaccio per i 1500 me… -