Sci freestyle, Pechino 2022: Oldham precede Ledeux nelle qualifiche del Big Air, Silvia Bertagna eliminata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si sono disputate le qualifiche del Big Air femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La canadese Megan Oldham ha ottenuto il miglior punteggio (171.25), precedendo la francese Tess Ledeux (171.00 per la grande favorita della vigilia). Alle loro spalle la russa Anatasia Tatalina (163.25) e la norvegese Sandra Eie (162.00). Passano il turno anche la cinese Ailing Eileen Gu (161.25), la svizzera Mathildre Gremaud (159.25), la britannica Kirsty Muir (157.50), la statunitense Darian Stevens (152.00), la svizzera Sarah Hoefflin (149.50), la norvegese Johanne Killi (148.25), la canadese Olivia Asselin (147.75), la finlandese Anni Karava (144.50). eliminata la nostra Silvia Bertagna, che chiude al 25mo posto sulle 26 iscritte con ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si sono disputate ledel Big Air femminile alle Olimpiadi Invernali di. La canadese Meganha ottenuto il miglior punteggio (171.25),ndo la francese Tess(171.00 per la grande favorita della vigilia). Alle loro spalle la russa Anatasia Tatalina (163.25) e la norvegese Sandra Eie (162.00). Passano il turno anche la cinese Ailing Eileen Gu (161.25), la svizzera Mathildre Gremaud (159.25), la britannica Kirsty Muir (157.50), la statunitense Darian Stevens (152.00), la svizzera Sarah Hoefflin (149.50), la norvegese Johanne Killi (148.25), la canadese Olivia Asselin (147.75), la finlandese Anni Karava (144.50).la nostra, che chiude al 25mo posto sulle 26 iscritte con ...

