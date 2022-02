Qualcuno fa affari d’oro con la pomata Bassetti per l’artrosi. L’ira del medico: “Non esiste nulla del genere” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “E’ una fake news, è una truffa, non c’è nulla di vero”. Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ribadisce la sua totale estraneità nella pubblicizzazione di una fantomatica pomata ‘miracolosa’ contro l’artrosi che, secondo un’intervista “totalmente inventata” e diffusa online, sarebbe stata da lui creata per curare sua moglie e che ora è in vendita, sullo stesso sito, al prezzo ‘scontato’ di 39 euro. Una vera e propria fake news su cui Qualcuno sta facendo affari d’oro… La pomata Bassetti che non esiste “Il 21 gennaio scorso – spiega il medico all’Adnkronos Salute – sia io che mia moglie, attraverso l’avvocato Rachele De Stefani, abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) “E’ una fake news, è una truffa, non c’èdi vero”. Così Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ribadisce la sua totale estraneità nella pubblicizzazione di una fantomatica‘miracolosa’ controche, secondo un’intervista “totalmente inventata” e diffusa online, sarebbe stata da lui creata per curare sua moglie e che ora è in vendita, sullo stesso sito, al prezzo ‘scontato’ di 39 euro. Una vera e propria fake news su cuista facendo… Lache non“Il 21 gennaio scorso – spiega ilall’Adnkronos Salute – sia io che mia moglie, attraverso l’avvocato Rachele De Stefani, abbiamo ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Qualcuno fa affari d’oro con la pomata Bassetti per l’artrosi. L’ira del medico: “Non esiste nulla del genere” https://… - SecolodItalia1 : Qualcuno fa affari d’oro con la pomata Bassetti per l’artrosi. L’ira del medico: “Non esiste nulla del genere”… - giovann22027033 : @Qua_Agatha Qualcuno a cui gli affari vanno bene con un simile biglietto da visita? Non prenderei neppure un bicchi… - MicheleManescal : @TIZIANAPOESIA @LaStampa Non è proibito hai ragione. Però non tirare fuori Maduro e altro perchè ti potrei dire che… - affari_politici : Qualcuno tolga il telefono a #Crosetto. E lui la smetta di spaventarci. Lunga vita! -