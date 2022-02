Pattinaggio artistico, programma 8 febbraio Olimpiadi Pechino 2022: orari, italiani in gara, ordine di entrata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si inizia a fare sul serio al Capital Indoor Stadium, impianto sportivo che ospiterà dalle ore 02:15 di martedì 8 febbraio lo short program individuale maschile, piatto forte delle gare di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. In un segmento che si prospetta scoppiettante assisteremo al confronto titanico tra Nathan Chen e il pattinatore più grande di sempre Yuzuru Hanyu. Lo statunitense ha già sfoggiato un ottimo stato di forma proprio nello short del team event, dove ha atterrato in zona bonus la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop. Il Pluri Campione Olimpico invece potrà puntare come sempre sul pacchetto completo e sulla straordinaria qualità di esecuzione per poter conquistare il terzo oro consecutivo dopo Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Tra gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si inizia a fare sul serio al Capital Indoor Stadium, impianto sportivo che ospiterà dalle ore 02:15 di martedì 8lo short program individuale maschile, piatto forte delle gare dialleInvernali di. In un segmento che si prospetta scoppiettante assisteremo al confronto titanico tra Nathan Chen e il pattinatore più grande di sempre Yuzuru Hanyu. Lo statunitense ha già sfoggiato un ottimo stato di forma proprio nello short del team event, dove ha atterrato in zona bonus la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop. Il Pluri Campione Olimpico invece potrà puntare come sempre sul pacchetto completo e sulla straordinaria qualità di esecuzione per poter conquistare il terzo oro consecutivo dopo Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Tra gli ...

Advertising

newsfresche : Pattinaggio artistico, Pechino 2022: sorpresa nella danza al team event. Vincono Chock-Bates, secondi Sinitsina-Kat… - newsfresche : Pattinaggio artistico, Pechino 2022: Kamila Valieva consegna l’oro nel team event alla Russia, argento per gli Stat… - newsfresche : RT @OA_Sport: #PATTINAGGIOARTISTICO Zhu Yi in una bufera social: la pattinatrice cinese criticata in patria per le sue qualità e il suo ess… - zazoomblog : Pattinaggio artistico Pechino 2022: Vincent Zhou positivo al covid-19. In corso accertamenti - #Pattinaggio… - zazoomblog : Pattinaggio artistico Pechino 2022: Kamila Valieva consegna l’oro nel team event alla Russia argento per gli Stati… -