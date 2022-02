Operazione antimafia nel Salento, quindici arresti Carabinieri (Di lunedì 7 febbraio 2022) Galatina, Aradeo, Neviano, Cutrofiano e Corigliano d’Otranto. In queste località ha luogo l’Operazione antimafia dei Carabinieri per l’arresto di quindici persone fra cui quattro ai domiciliari. Fra le accuse a vario titolo anche voto di scambio nonché reati relativi ad armi, estorsioni e droga. L'articolo Operazione antimafia nel Salento, quindici arresti <small class="subtitle">Carabinieri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 7 febbraio 2022) Galatina, Aradeo, Neviano, Cutrofiano e Corigliano d’Otranto. In queste località ha luogo l’deiper l’arresto dipersone fra cui quattro ai domiciliari. Fra le accuse a vario titolo anche voto di scambio nonché reati relativi ad armi, estorsioni e droga. L'articolonel proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : Operazione antimafia nel Salento, quindici arresti @_Carabinieri_ - QuelloKeSbrocca : dovete andare a mettere il naso nei siti locali. li esce il quadro più vero di come è ridotto questo paese… - distefanovalori : RT @wganapini: Operazione antimafia a Piacenza e in altre città. Sequestrato il patrimonio personale di un uomo ritenuto appartenente a Cos… - wganapini : Operazione antimafia a Piacenza e in altre città. Sequestrato il patrimonio personale di un uomo ritenuto appartene… - AntonioTalia : A Hamilton, Ontario, #Canada, città da anni al centro di una guerra tra gruppi criminali, è scattata una grande ope… -