Napoli, Juan Jesus sempre più leader: ora punta al rinnovo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Arrivato a Napoli tra mille perplessità è ora diventato un punto di riferimento della squadra, con Luciano Spalletti che non ha mai avuto dubbi sul suo potenziale. Il riferimento è ovviamente a Juan Jesus. L’ex difensore della Roma ha infatti saputo sostituire in maniera egregia Kalidou Koulibaly, che, tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Arrivato atra mille perplessità è ora diventato un punto di riferimento della squadra, con Luciano Spalletti che non ha mai avuto dubbi sul suo potenziale. Il riferimento è ovviamente a. L’ex difensore della Roma ha infatti saputo sostituire in maniera egregia Kalidou Koulibaly, che, tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa è L'articolo

Advertising

maxgallico : RT @napolista: Il Napoli ha la seconda miglior difesa d’Europa Ha subito 16 gol e in 13 partite su 24 non ha subito reti. Solo il City ha… - napolista : Il Napoli ha la seconda miglior difesa d’Europa Ha subito 16 gol e in 13 partite su 24 non ha subito reti. Solo il… - sscalcionapoli1 : Napoli, Juan Jesus: “Gruppo unito + ritorno al gol del bomber = VICTORIA!” - cn1926it : #JuanJesus in festa: “Gruppo unito + ritorno al gol del bomber = victoria” - CadioliMario : @Carmen24583545 Buona fortuna, princepessa da Napoli. Poi è arrivato Dom Juan. -