Mutui 2022 prima casa: sospensione rate fino a fine dicembre. Ecco per chi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come ben sappiamo, la manovra 2022 ha predisposto una serie di misure atte a supportare i cittadini in questa delicata fase non soltanto a livello sanitario, ma anche a livello di bilanci familiari. I rincari sono ormai all’ordine del giorno da diverso tempo e pertanto non deve stupire la conferma anche per quest’anno della sospensione dei pagamenti rate Mutui 2022 prima casa. Attenzione però: si tratta di un’agevolazione che scatta per specifiche categorie di cittadini italiani. Di seguito tutti i dettagli più rilevanti in proposito. Mutui 2022 prima casa: a chi è rivolta la sospensione? Non vi sono dubbi particolari a riguardo: la ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come ben sappiamo, la manovraha predisposto una serie di misure atte a supportare i cittadini in questa delicata fase non soltanto a livello sanitario, ma anche a livello di bilanci familiari. I rincari sono ormai all’ordine del giorno da diverso tempo e pertanto non deve stupire la conferma anche per quest’anno delladei pagamenti. Attenzione però: si tratta di un’agevolazione che scatta per specifiche categorie di cittadini italiani. Di seguito tutti i dettagli più rilevanti in proposito.: a chi è rivolta la? Non vi sono dubbi particolari a riguardo: la ...

Advertising

and_mic : RT @Luca4News: Lunedì con #Tuttosoldi la newsletter Parliamo di oro, mutui e polizze - Luca4News : Lunedì con #Tuttosoldi la newsletter Parliamo di oro, mutui e polizze - zennaronews : Milleproroghe, Lega: emendamento per sospensione mutui comuni cratere sismico - vzirnstein : RT @Requadro2: Landoni: “Mercato dei mutui atteso in crescita nel 2022” - Requadro2 : Landoni: “Mercato dei mutui atteso in crescita nel 2022” -