Mimmo Lucano: 'Bene le parole del Papa sui migranti, ipocrita chi lo applaude mentre finanzia i lager in Libia' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si può applaudire il Papa sui migranti mentre si finanziano i lager libici e si finanzia la Guardia Costiera libica che è una sorta di pirateria legalizzata? 'Non si può non essere d'accordo con il ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si può applaudire ilsuisino ilibici e sila Guardia Costiera libica che è una sorta di pirateria legalizzata? 'Non si può non essere d'accordo con il ...

Advertising

CaressaGiovanni : #MimmoLucano: “Bene le parole del Papa sui migranti, ipocrita chi lo applaude mentre finanzia i lager in Libia” - globalistIT : L'ex sindaco di Riace commenta in maniera appassionata le parole del Papa ma nello stesso tempo... - WLITALIA1 : RT @IlPrimatoN: Chissà come sarà la serie tv sull'ex-sindaco di Riace - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Chissà come sarà la serie tv sull'ex-sindaco di Riace - IlPrimatoN : Chissà come sarà la serie tv sull'ex-sindaco di Riace -