Milano, due ispettrici del lavoro minacciate dal titolare di una società. Il direttore Giordano: "Chi non rispetta le regole ne risponderà" (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'amministratore di una società di guardiania – che ha sede in provincia di Milano – ha impedito l'ingresso in azienda a due ispettrici dell'Ispettorato Nazionale del lavoro e ha rivolto loro pesanti e ripetute minacce. L'Ispettorato in una nota "esprime una forte condanna nei confronti del grave gesto intimidatorio". Il direttore Bruno Giordano si è subito recato nella sede dell'Itl di Milano, dove ha incontrato le due dipendenti minacciate e il personale in servizio e ha chiesto una relazione per presentare una denuncia. Poi ispettori e carabinieri del Nucleo ispettorato si sono presentati nella sede dell'azienda e hanno elevato nei confronti dell'amministratore contestazioni di natura sia amministrativa che penale. "L'Ispettorato continua a lavorare ...

