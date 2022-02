Marinella | morta da sola su una sedia della cucina e trovata dopo più di due anni

Advertising

Il corpo di una donna di 70 anni è stato trovato nel pomeriggio di venerdì in avanzato stato di decomposizione, seduta su una sedia del salotto.Beretta, 70enne originaria di Erba, eraprobabilmente da oltre due anni nell'abitazione in cui viveva a Como, in via Comum Oppidum. La notizia è riportata dal quotidiano locale 'La ...in casa da due anni senza che nessuno se ne accorgesse . È successo a Como in un quartiere del capoluogo lariano quando la polizia è entrata in casa diBeretta, 70 anni originaria di ...E’ morta in casa e, senza che nessuno se ne accorgesse, il suo cadavere è rimasto su una poltrona del salotto per due anni. E’ successo a Como. Il corpo senza vita di Marinella Beretta, 70 anni, è ...E' morta in casa da sola, forse a causa di un malore, seduta su una sedia della cucina. E d è rimasta lì per oltre due anni. Lo rigerisce Corriere.it. La vittima, Marinella Beretta ...