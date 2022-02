Marc Overmars lascia l’Ajax: il dt dei lancieri si dimette per molestie sessuali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Scandalo all’Ajax. Il dt dei lancieri, Marc Overmars, ha rassegnato le dimissioni in seguito allo scandalo che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. Da quanto si apprende, ha inviato messaggi inopportuni ad alcune colleghe che lavorano all’interno del club. Si chiude cosi con questa macchia la sua carriera da dirigente durata 10 anni. Era diventato direttore sportivo nel 2012, mentre nel 2019 aveva rinnovatoil contratto fino al 2024, pochi giorni dopo la grande impresa della squadra al Bernabeu contro il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. Le scuse di Marc Overmars L’ex bandiera dei lancieri ha commentato così la triste vicenda che lo ha coinvolto: “Mi vergogno. La scorsa settimana mi sono confrontato conil club sul mio comportamento. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022) Scandalo al. Il dt dei, ha rassegnato le dimissioni in seguito allo scandalo che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. Da quanto si apprende, ha inviato messaggi inopportuni ad alcune colleghe che lavorano all’interno del club. Si chiude cosi con questa macchia la sua carriera da dirigente durata 10 anni. Era diventato direttore sportivo nel 2012, mentre nel 2019 aveva rinnovatoil contratto fino al 2024, pochi giorni dopo la grande impresa della squadra al Bernabeu contro il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. Le scuse diL’ex bandiera deiha commentato così la triste vicenda che lo ha coinvolto: “Mi vergogno. La scorsa settimana mi sono confrontato conil club sul mio comportamento. ...

marcoconterio : ?? ??? Terremoto in casa #Ajax. Via subito il ds Marc Overmars. Dietro l’addio una serie di messaggi inappropriati in… - tcm24com : Ufficiale: l'Ajax licenzia con effetto immediato Marc Overmars #Overmars #Ajax - oscarvalle1984 : RT @NicoSchira: Il mondo del calcio olandese scosso dallo scandalo Marc #Overmars: il diesse dell’#Ajax (l’anno scorso aveva detto no a Bar… - ClockEndItalia : Brutta storia che coinvolge #Overmars, dimessosi da DoF. - TheSeek82 : Marc Netto ?? Marc niet Netto #Ajax #overmars -