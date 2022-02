M5S, Conte: “Mia leadership non dipende da carte bollate” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La mia leadership nel M5S si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. È il legame politico, prima che giuridico, quindi non dipende dalle carte bollate. E lo dico consapevole di essere anche un avvocato”. Così Giuseppe Conte, commentando con i cronisti l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e ‘incoronato’ Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati. “Si procederà a una nuova votazione secondo le indicazioni del giudice di Napoli”, dice ai cronisti Vito Crimi, lasciando l’abitazione di Giuseppe Conte. “Torneremo a Napoli il primo marzo e chiederemo al giudice di merito di pronunciarsi. Tra 20 giorni siamo lì e naturalmente pensiamo, crediamo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La mianel M5S si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. È il legame politico, prima che giuridico, quindi nondalle. E lo dico consapevole di essere anche un avvocato”. Così Giuseppe, commentando con i cronisti l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e ‘incoronato’ Giuseppecome presidente dei pentastellati. “Si procederà a una nuova votazione secondo le indicazioni del giudice di Napoli”, dice ai cronisti Vito Crimi, lasciando l’abitazione di Giuseppe. “Torneremo a Napoli il primo marzo e chiederemo al giudice di merito di pronunciarsi. Tra 20 giorni siamo lì e naturalmente pensiamo, crediamo ...

Advertising

ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - riotta : #M5s nato come partito dei giudici vede ora i giudici fare le pulci agli statuti interni. Conte e la Nemesi - GiordanoBattini : RT @riccardovincen3: Per la serie “La Corrida” (dilettanti allo sbaraglio) il tribunale di Napoli sospende lo statuto del #M5S , l’abusivo… - StefaniaFalone : M5s, il tribunale azzera la carica di Conte. L'ex premier: «La mia leadership non deriva da carte bollate»… -