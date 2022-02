Lucia Iannuzzi | Per la consulenza doganale servono il multitasking e il problem solving

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Iannuzzi

TGCOM

Dalla Calabria fino a Milano diventando la più giovane donna ai vertici nel mondo della consulenza doganale : curiosa, volitiva e determinataracconta qui la sua esperienza., Co - fondatrice di C - Trade, in questo momento la trovo alle porte di Milano, ma lei arriva da più lontano. Sono nata e cresciuta ...Socio fondatore, insieme a, delle società di consulenza doganale C - TRADE (2015) e Overy (2021) è un esperto in materia di dogana, Iva comunitaria ed accise, nei cui ambiti può ...Lucia, in questo momento la trovo alle porte di Milano, ma lei arriva da più lontano. Sono nata e cresciuta in un paesino della Calabria in provincia di Crotone, ma poi per vicende familiari e ...Cosa significa a livello pratico la Brexit, con l'applicazione del Trade and Cooperation Agreement? Quale primo bilancio per l'UE e il Regno Unito in termini commerciali? L'analisi con un esperto.