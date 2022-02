Lorenzo Amoruso scrive uno strano messaggio sul suo rapporto con Manila

(Di martedì 8 febbraio 2022) IldiCome sappiamo fin dall’ingresso diNazzaro nella casa del Grande Fratello Vip 6,ha sempre preso le difese della sua compagna. Anche sui social l’ex calciatore è più volte intervenuto per dire la sua e per schierarsi dalla parte dell’ex Miss Italia, spesso scontrandosi anche con alcuni L'articolo proviene da Novella 2000.

"Manila? Mai augurato la morte a nessuno!"/ "Video strumentalizzato" Nicola Pisu non ha ancora digerito le frasi cattive pronunciate da Manila Nazzar o e ha ammesso pubblicamente di ...vs Katia Ricciarelli per parole su Manila/ "Sei arida, una vergogna" Lo scontro con Soleil, avvenuto durante la realizzazione delle opere d'arte per la prova assegnata ai Vipponi, ha ...Proprio nel corso della diretta, dal profilo Instagram di Lorenzo Amoruso, arriva una storia che lascia perplessi tutti i fan del programma. Lorenzo infatti sembra scagliarsi proprio contro la sua ...GF Vip, Lorenzo Amoruso choc contro Manila: «Non la riconosco più, ora devo riflettere». Cosa sta succedendo?. Mentre su canale 5 va in onda la diretta della 40ma puntata, ...