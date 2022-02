Live Salernitana-Spezia 2-2 Verde pareggia su rigore la doppietta di Verdi (Di lunedì 7 febbraio 2022) È l'ultima spiaggia per la Salernitana, rinnovata profondamente dal mercato di gennaio. Arriva lo Spezia avversario diretto per la salvezza ma in un momento di grandissima forma che... Leggi su ilmattino (Di lunedì 7 febbraio 2022) È l'ultima spiaggia per la, rinnovata profondamente dal mercato di gennaio. Arriva loavversario diretto per la salvezza ma in un momento di grandissima forma che...

Advertising

glbskripkbcgm : SALERNITANA vs SPEZIA - SERIE A - Giornata 24 - LIVE DIRETTA SoccerWay - RadioCronaca Dazn No Video LIVE LINK ??… - zazoomblog : Live Salernitana-Spezia 2-1 Verdi segna due punizioni da urlo per i granata! - #Salernitana-Spezia #2-1 Verdi… - gilnar76 : Risultati Serie A LIVE: Salernitana Spezia 2-1 #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - calciomercatoit : Altro check: possibile fallo di mano nell'area della Salernitana #SalernitanaSpezia 2-1 LIVE - glbskripkbcgm : RT @glbskripkbcgm: SALERNITANA vs SPEZIA - SERIE A - Giornata 24 - LIVE DIRETTA SoccerWay - RadioCronaca Dazn No Video LIVE LINK ?? https:/… -