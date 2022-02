Lesioni al midollo spinale | tre uomini tornano a camminare grazie agli elettrodi “I primi passi sono stati davvero incredibili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La medicina rigenerativa personalizzata potrebbe presto offrire nuove possibilità di trattamento per leal, visti gli incoraggianti risultati che emergono dalle più recenti ricerche nel settore. Due lavori, in particolare, presentano approcci differenti e innovativi che potrebbero costituire la base per lo sviluppo di terapie mirate e più efficaci per leal. I due gruppi di ricerca, uno svizzero e uno israeliano,infatti riusciti a riparare completamente delleale ripristinare la funzione motoria a seguito di paralisi. Il primo studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, è stato condotto dscienziati dell’Istituto ...