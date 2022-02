Lecce | 15 arresti per associazione mafiosa Le accuse | scambi elettorali | traffico di droga e usura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) I carabinieri del comando provinciale di, nella mattina di lunedì 7 febbraio, hanno arrestato 15 persone (11 in carcere e 4 ai domiciliari), tutti membri di una frangia del clan Coluccia, accusate di far parte di un’di tipo mafioso finalizzata all’, alle estorsioni, alla violenza privata, alla detenzione e porto illegale di armi, allo spaccio di sostanze stupefacenti e, in alcuni casi, anche alloo elettorale politico mafioso. L’indagine, partita nel 2019, riguarda i territori di Galatina, Aradeo, Neviano, Cutrofiano e Corigliano d’Otranto ed è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di. L’operazione ha visto impegnati oltre 120 carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di, con il concorso dello Squadrone ...