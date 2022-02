**Iv: Renzi, 'tanti ci cercano ma nostro futuro non si costruisce con operazioni dall'alto'** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Italia Viva è tornata centrale. E in questi giorni in tanti guardano a noi con rinnovato interesse. Voglio essere esplicito: il nostro futuro non si costruisce in provetta o con operazioni dall'alto". Così Matteo Renzi nella enews. "L'area riformista – che qualcuno chiama centro, che qualcuno chiama polo liberal democratico, che qualcuno non chiama proprio perché pensa di poter fare a meno di noi – è un'area che nel Paese c'è già". Aggiunge Renzi: "Italia Viva c'è stata: non c'è uno che possa smentire la semplice verità per la quale senza la nostra iniziativa politica non avremmo mai avuto Mario Draghi a Palazzo Chigi e Sergio Mattarella al Quirinale". "Ma soprattutto Italia Viva c'è e ci sarà. Come? Ne ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Italia Viva è tornata centrale. E in questi giorni inguardano a noi con rinnovato interesse. Voglio essere esplicito: ilnon siin provetta o con". Così Matteonella enews. "L'area riformista – che qualcuno chiama centro, che qualcuno chiama polo liberal democratico, che qualcuno non chiama proprio perché pensa di poter fare a meno di noi – è un'area che nel Paese c'è già". Aggiunge: "Italia Viva c'è stata: non c'è uno che possa smentire la semplice verità per la quale senza la nostra iniziativa politica non avremmo mai avuto Mario Draghi a Palazzo Chigi e Sergio Mattarella al Quirinale". "Ma soprattutto Italia Viva c'è e ci sarà. Come? Ne ...

