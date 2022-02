Il look total leather di Veronica Lucchesi de La rappresentante di lista (Di lunedì 7 febbraio 2022) La cantante è tornata all'Ariston per esibirsi, ovviamente insieme a Dario Mangiaracina, sulle note di Ciao ciao. E lo ha fatto sfoggiando un completo in pelle nera dallo stile decisamente rock. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 7 febbraio 2022) La cantante è tornata all'Ariston per esibirsi, ovviamente insieme a Dario Mangiaracina, sulle note di Ciao ciao. E lo ha fatto sfoggiando un completo in pelle nera dallo stile decisamente rock. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Francesco_Roux : RT @ciccimitterrand: E quando uno dei blanchood si presenterà all’eurovision in total look gmbh fw 2022 allora io lì vi voglio ! https://t.… - bianca_log : RT @ciccimitterrand: E quando uno dei blanchood si presenterà all’eurovision in total look gmbh fw 2022 allora io lì vi voglio ! https://t.… - diredonnait : Il look total leather di Veronica Lucchesi de La rappresentante di lista - ciccimitterrand : E quando uno dei blanchood si presenterà all’eurovision in total look gmbh fw 2022 allora io lì vi voglio ! - infoitcultura : Il look total leather di Veronica Lucchesi de La rappresentante di lista -