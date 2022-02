GF Vip, Alex Belli rientrerà nella Casa: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 7 febbraio 2022) A smascherare Alex Belli è stata Silvia Toffanin nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, quando l’attore era ospite nel salotto della sua trasmissione. Quando infatti Belli ha dichiarato che il suo prossimo colpo di scena sarebbe stato quello di sottrarsi, di “sparire” dalla circolazione, la Toffanin ha fatto due più due. “Sparirai perché entrerai in quarantena per tornare nella Casa del GF Vip” ha affermato la conduttrice con una certa sicurezza, “beccato!“. Alex ha riso senza confermare né smentire, segno che quasi certamente i risvolti della situazione dell’ormai celebre “triangolo” saranno inaspettati e proprio la presenza di Belli nella Casa lo porterà a prendere una decisione definitiva tra Soleil Sorge e Delia Duran. Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 febbraio 2022) A smascherareè stata Silvia Toffanin nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, quando l’attore era ospite nel salotto della sua trasmissione. Quando infattiha dichiarato che il suo prossimo colpo di scena sarebbe stato quello di sottrarsi, di “sparire” dalla circolazione, la Toffanin ha fatto due più due. “Sparirai perché entrerai in quarantena per tornaredel GF Vip” ha affermato la conduttrice con una certa sicurezza, “beccato!“.ha riso senza confermare né smentire, segno che quasi certamente i risvolti della situazione dell’ormai celebre “triangolo” saranno inaspettati e proprio la presenza dilo porterà a prendere una decisione definitiva tra Soleil Sorge e Delia Duran. Dello ...

