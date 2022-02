Donna trovata morta in casa seduta su una sedia: da due anni nessuno aveva più notizie della 70enne (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sarebbe avvenuta circa due anni fa la morte di una Donna trovata senza vita nella sua casa di Como. L’anziana 70enne viveva da sola e, stando ai fatti, non avrebbe avuto familiari o conoscenti interessati al suo stato di salute. La scoperta del suo cadavere sarebbe avvenuto in maniera totalmente casuale. trovata morta dopo due anni in casa: nessuno si era accorto del suo decesso Venerdì pomeriggio, una Donna di 70 anni è stata trovata senza vita nella sua casa in via Comum Oppidum a Como. Secondo quanto riferito dal giornale locale La Provincia di Como, l’anziana si chiamerebbe Marinella Beretta e sarebbe stata originaria di Erba. Al momento del ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sarebbe avvenuta circa duefa la morte di unasenza vita nella suadi Como. L’anzianaviveva da sola e, stando ai fatti, non avrebbe avuto familiari o conoscenti interessati al suo stato di salute. La scoperta del suo cadavere sarebbe avvenuto in maniera totalmente casuale.dopo dueinsi era accorto del suo decesso Venerdì pomeriggio, unadi 70è statasenza vita nella suain via Comum Oppidum a Como. Secondo quanto riferito dal giornale locale La Provincia di Como, l’anziana si chiamerebbe Marinella Beretta e sarebbe stata originaria di Erba. Al momento del ...

