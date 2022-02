Darwin Day | al museo DaDoM una settimana dedicata all’evoluzione E c’è chi ancora la nega

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 12 febbraio è ilDay: il compleanno di. AlDohrn della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, quest’anno, dedicheremo un’intera(dal 7 al 12 febbraio), perché un giorno non basta. IlDay è nato nel 2003, in Italia, perché allora la ministra della pubblica istruzione, Letizia Moratti, propose una riforma dei programmi della scuola dell’obbligo in cui l’evoluzione non compariva. Non che si fosse mai insegnata molto, ma almeno c’era. Con la riforma Moratti era scomparsa. Ci fu una reazione del mondo scientifico, anche attraverso i giorni di, e Moratti tornò sui suoi passi; ma l’anti-evoluzionismo continuò. Nel 2009 (200enario della nascita die 150enario della ...