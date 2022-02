Curling in finale olimpica | Constantini-Mosaner si giocano l’oro della storia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino – 10 e lode e quasi oro per l'Italia. La decina delle gare vinte arriva in semiper ilazzurro. Alle Olimpiadi la coppia del doppio misto è già leggenda con la conquistaa cinque cerchi, mai raggiunta sino ad ora. Il match per il primo posto (con una medaglia al collo già adesso, senza colore) si svolgerà domani alle 13,05 su Raisport, Eurosport e SkySport. Stefaniae Amoshanno vinto contro la Svezia (già sconfitta nelle eliminatorie) con un risultato di ampio margine di 8 a 1. (foto@ItaliaTeam/Facebook)