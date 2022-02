Civitavecchia | Ugl Salute | “Pronto soccorso in situazione critica Serve personale”

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– La Uglè pronta a mobilitarsi per risolvere le problematiche che affliggono oramai da diverso tempo ildell’Ospedale San Paolo di. “Non si capisce come sia possibile – dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale e Fabiana Attig, Segretario Territoriale di– in un momento come questo, dove ancora si combatte strenuamente per l’emergenza Covid, non pensare ad un potenziamento del numero degli operatori sanitari del. Sono tante le segnalazioni che ci sono giunte e quindi siamo costretti a denunciare lo stato di grave criticità per chiedere alla ASL un intervento tempestivo, che non può che essere quello, come ribadito in più occasioni, di rafforzare il numero del ...

Advertising

infoitsalute : Civitavecchia, criticità al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Ugl: “urge intervento immediato” - 0766news_TripTv : ?? Civitavecchia, criticità al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Ugl: “urge intervento immediato” ???? Leggi l'… - Etrurianews : CIVITAVECCHIA - La Ugl Salute è pronta a mobilitarsi per risolvere le problematiche che affliggono oramai da divers… - GiornaleLORA : Civitavecchia, criticità al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Ugl: “urge intervento immediato” - Agenparl : Civitavecchia, criticità al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Ugl: “urge intervento immediato”) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia Ugl

Paolo Gianlorenzo

- LaSalute è pronta a mobilitarsi per risolvere le problematiche che affliggono oramai da diverso tempo il pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di. "Non si capisce ..."Non si capisce come sia possibile " dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale e Fabiana Attig, Segretario Territoriale di- in un momento come questo, dove ancora si combatte strenuamente per l'emergenza Covid, non pensare ad un potenziamento del numero degli operatori sanitari del pronto soccorso. Sono ...Ugl: “urge intervento immediato”. La Ugl Salute è pronta a mobilitarsi per risolvere le problematiche che affliggono oramai da diverso tempo il pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia ...La Ugl Salute è pronta a mobilitarsi per risolvere le problematiche che affliggono oramai da diverso tempo il pronto soccorso dell’Ospedale “San Paolo” di Civitavecchia. “Non si capisce come sia ...