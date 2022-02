Chiude il Workcenter di Jerzy Grotowski | la fine di un’epoca

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il rituale della visita alle Vallicelle era rimasto a lungo lo stesso. A cominciare dalla dose di mistero, quasi di clandestinità, che aleggiava sull’incontro. Appuntamento verso sera a un angolo di strada di Pontedera, dove ti caricava un’automobile per portarti, lungo strade che non facevano in tempo a diventare davvero campagna, a una cascina un po’ isolata. Una casa grande e squadrata, dall’esterno poteva apparire disabitata – tutta buia, lestre chiuse da cui non filtravano luci. Si saliva al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.