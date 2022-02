Calcio | Coppa Italia Di Bello arbitro Inter - Roma | a Sozza Milan - Lazio

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO IL SENEGAL VINCE LA SUA PRIMA COPPA D'AFRICA Battuto ai rigori l'Egitto 4-2 #SkySport… - Gazzetta_it : #Allegri: 'Lo scudetto? Riguarda le tre davanti. Nel mirino Coppa Italia e quarto posto' - Corriere : Il Senegal riscrive la storia, prima Coppa d’Africa vinta: battuto l’Egitto 4-2 ai rigori - fabisalis : ?? ?? A #Bergamo arriva per il #Cagliari una vittoria che vale oro ?? Bene anche la Primavera di Agostini ?? Terza scon… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Un derby di Coppa per continuare il sogno: sulla strada del Pordenone c'è la sfida al Maccan… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coppa

ROMA - Sarà Marco Di Bello, della sezione arbitrale di Brindisi, il direttore di gara di Inter - Roma, primo match dei quarti di finale diItalia, in scena domani sera, alle 21. Lo ha reso noto ...Questa particolare voglia di rivalsa deve essere arrivata anche in Camerun, dove ieri sera il nostro comandante Kalidou Koulibaly ha alzato al cielo lad'Africa con il suo Senegal , segnando ...Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese del Milan non sarà in campo nella partita di Coppa Italia contro la Lazio e neanche contro la Sampdoria in campionato. Possibile quindi che Ibrahimovic ...primo match dei quarti di finale di Coppa Italia, in scena domani sera, alle 21. Lo ha reso noto l'Aia. Questi, invece, gli arbitri delle altre sfide che valgono un posto in semifinale ...