Borsa | Milano maglia nera in Europa con energia e utility

ansa_economia : Borsa: Europa debole e tensione su titoli Stato, Milano -1,4%. Su listini pesano utility e energia. Euro in calo su… -

Ladi( - 1,2%) prosegue in calo e indossa la maglia nera in Europa. A Piazza Affari pesa il calo dell'energia e delle utility con Enel ( - 3,5%) che scivola in fondo al listino principale. ...... dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale - 0,59%, rispetto a - 1,21% del principale indice delladi). Lo ...Tra i titoli in evidenza:. Tenta il rimbalzo il settore automotive con Stellantis (MI: ) +0,7% dopo il tonfo di venerdì. In calo anche Enel (MI: )… Leggi ...Chiusura positiva per la Borsa di Shanghai. torna la fiducia per la fine della pandemia. Milano è la peggiore in Europa. Sale lo spread L’andamento della Borsa è negativo lunedì mattina a Milano. A ...