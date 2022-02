Agostinelli: “Napoli da scudetto. Faccio un appello ai giocatori” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Andrea Agostinelli parla del Napoli e della cosa scudetto che vede coinvolte l’Inter ed il Milan, racchiuse in un solo punto. Gli azzurri giocheranno sabato prossimo contro l’Inter: “Ci vuole un’attenzione maniacale, più di quando si gioca con una squadra di minore entità. Non si può essere poco concentrati perché al primo errore ti possono punire. Ci vuole una grande attenzione. Nel rush finale cosa conta? Chi sbaglia di meno. Tra gli allenatori ci sono i più bravi ma l’importante è cercare di non fare errori di cambi o di gestione. Il Napoli si è rimesso clamorosamente in corsa in modo vero. Anche nelle difficoltà come ieri riesce alla fine a vincere. Pur non entusiasmando riesce a vincere. Detto questo: ha la miglior difesa, sta a un punto dall’Inter. Il Napoli è in piena corsa, sta bene, pare abbia ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Andreaparla dele della cosache vede coinvolte l’Inter ed il Milan, racchiuse in un solo punto. Gli azzurri giocheranno sabato prossimo contro l’Inter: “Ci vuole un’attenzione maniacale, più di quando si gioca con una squadra di minore entità. Non si può essere poco concentrati perché al primo errore ti possono punire. Ci vuole una grande attenzione. Nel rush finale cosa conta? Chi sbaglia di meno. Tra gli allenatori ci sono i più bravi ma l’importante è cercare di non fare errori di cambi o di gestione. Ilsi è rimesso clamorosamente in corsa in modo vero. Anche nelle difficoltà come ieri riesce alla fine a vincere. Pur non entusiasmando riesce a vincere. Detto questo: ha la miglior difesa, sta a un punto dall’Inter. Ilè in piena corsa, sta bene, pare abbia ...

