A Como una donna è stata trovata morta in casa: da due anni su una sedia del salotto (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ una storia davvero incredibile quella che arriva da Como e che lascia tutti esterrefatti tanto che si stenta persino a credere che sia potuto succedere. Eppure i fatti sono stati confermati dalle forze dell’ordine. Una donna è stata ritrovata morta dopo due anni senza che nessuno si fosse accorto della tragica sorte dell’anziana. La signora era rimasta in casa, probabilmente è morta per cause naturali. Quando i vigili del fuoco sono entrati, l’hanno trovata seduta su una sedia, al tavolo del salotto, in avanzato stato di decomposizione. Nelle prossime settimane saranno chiariti tutti gli aspetti più oscuri di una vicenda che ha davvero dell’assurdo. La storia della donna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ una storia davvero incredibile quella che arriva dae che lascia tutti esterrefatti tanto che si stenta persino a credere che sia potuto succedere. Eppure i fatti sono stati confermati dalle forze dell’ordine. Unaridopo duesenza che nessuno si fosse accorto della tragica sorte dell’anziana. La signora era rimasta in, probabilmente èper cause naturali. Quando i vigili del fuoco sono entrati, l’hannoseduta su una, al tavolo del, in avanzato stato di decomposizione. Nelle prossime settimane saranno chiariti tutti gli aspetti più oscuri di una vicenda che ha davvero dell’assurdo. La storia della...

Advertising

emergenzavvf : 400 interventi svolti #oggi per forti raffiche di vento che stanno colpendo l’#Italia, gran lavoro dei… - SkyTG24 : #Como, anziana morta in casa ritrovata dopo 2 anni seduta su una sedia - MediasetTgcom24 : Como, 70enne trovata morta in casa dopo due anni: 'Il cadavere su una sedia della cucina' #como… - danieledv79 : RT @AlbertoLetizia2: I vicini non la vedevano da settembre 2019. Non aveva parenti e nessuno la cercava. Viveva a Como. Per caso viene trov… - carlamartamari : RT @AlbertoLetizia2: I vicini non la vedevano da settembre 2019. Non aveva parenti e nessuno la cercava. Viveva a Como. Per caso viene trov… -