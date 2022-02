Advertising

NicolaPorro : ?? Terremoto nel #M5S: cosa c'è dietro lo strappo di #DiMaio con #Conte ?? - SkyTG24 : #Terremoto nel Lazio, scossa ad Accumoli di magnitudo 3.0 - Adnkronos : #Terremoto ad #Accumoli di magnitudo 3.0. #ultimora - Brivido_Nero : RT @SkyTG24: #Terremoto nel Lazio, scossa ad Accumoli di magnitudo 3.0 - lifestyleblogit : Terremoto nel Lazio, scossa oggi ad Accumoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto nel

Di magnitudo 3.0 a una profondità di 9 chilometrioggi ad Accumolipaese del reatino, già colpito dal sisma del 2016. La scossa, di magnitudo 3.0 , è stata registrata dall'Ingv 4 km a est di Accumoli alle 18:02 ad una profondità di 9 ...L'Ingv, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato unad Accumoli, il paese del reatino già colpito dal sisma del 2016. La scossa, di magnitudo 3.0, è stata registrata alle 18.02 a 4 km dal comune e ad una profondità di 9 km. Non visualizzi ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 con epicentro a Viareggio ... La scossa è stata avvertita dalla popolazione in tutta la lucchesia e nel pisano: in molti si sono riversati in strada. Nel corso ...(Adnkronos) – Terremoto oggi ad Accumoli nel paese del reatino, già colpito dal sisma del 2016. La scossa, di magnitudo 3.0, è stata registrata dall’Ingv 4 km a est di Accumoli alle 18:02 ad una ...