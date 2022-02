Serie C-Girone C, 25a giornata: il Catania batte la Turris, pari Vibonese-Paganese (Di domenica 6 febbraio 2022) Tre punti preziosi per il Catania di Baldini, pareggio a reti bianche tra Vibonese e Paganese: ecco come cambia la classifica del Girone C di Serie C Leggi su mediagol (Di domenica 6 febbraio 2022) Tre punti preziosi per ildi Baldini, pareggio a reti bianche tra: ecco come cambia la classifica delC di

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C, 25a giornata: il Catania batte la Turris, pari Vibonese-Paganese - Mediagol : Serie C-Girone C, Campobasso-Palermo: diretta testuale di - ftg_soccer : GOAL! Siena in Italy Serie C: Girone B Siena 1-0 Montevarchi GOAL! Siena in Italy Serie C: Girone B Siena 2-0 Monte… - LMinuteGoals : Licata - Gelbison (Serie D, Girone I ????): 21' 1-[1] Raffaele Ortolini 85' 1-[2] Manuel González 101' 1-[3] Mattia Gagliardi - ftg_soccer : GOAL! Muravera in Italy Serie D: Girone G Muravera 2-0 Latte Dolce GOAL! Latte Dolce in Italy Serie D: Girone G Mur… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone DIRETTA Serie A, Venezia - Napoli 0 - 1 | La sblocca Osimhen LIVE ...tra il Venezia di Zanetti e il Napoli di Spalletti in tempo realeIl Venezia affronta il Napoli in una gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone ...

SERIE D LIVE: è decisivo Stefano Tuzza, Bra batte Lavagnese 1 - 0 Bra - Lavagnese : oggi pomeriggio dalle ore 14,30 all' Attilio Bravi , si è giocata la terza giornata di ritorno del girone A di Serie D . I padroni di casa giallorossi di mister Roberto Floris hanno ospitato ospitano i bianconeri di Gianluca Fasano. LA CRONACA DEL MATCH PRIMO TEMPO: Padroni di casa immediatamente ...

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Gironi: Il Novara espugna Varese, bene il Gelbison! Il Sussidiario.net Catanzaro-Avellino, Serie C: probabili formazioni e diretta tv La venticinquesima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro interessante: Catanzaro–Avellino. La sfida è in programma allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, dove le due squadre ...

Ancora Spagna e il Porto d’Ascoli vola Il Porto d’Ascoli Calcio vince 1-0 contro il Castelfidardo, nella giornata numero 19 del campionato di Serie D, girone F. Il primo tempo scivola via senza grandi emozioni con le squadre che si ...

...tra il Venezia di Zanetti e il Napoli di Spalletti in tempo realeIl Venezia affronta il Napoli in una gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato diA, quinto turno del...Bra - Lavagnese : oggi pomeriggio dalle ore 14,30 all' Attilio Bravi , si è giocata la terza giornata di ritorno delA diD . I padroni di casa giallorossi di mister Roberto Floris hanno ospitato ospitano i bianconeri di Gianluca Fasano. LA CRONACA DEL MATCH PRIMO TEMPO: Padroni di casa immediatamente ...La venticinquesima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro interessante: Catanzaro–Avellino. La sfida è in programma allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, dove le due squadre ...Il Porto d’Ascoli Calcio vince 1-0 contro il Castelfidardo, nella giornata numero 19 del campionato di Serie D, girone F. Il primo tempo scivola via senza grandi emozioni con le squadre che si ...